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Spor

Roma'da Renato Sanches için yolun sonu gözüktü

İtalya Serie A takımlarından Roma, sezon başında kadrosuna kattığı Renato Sanches ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

27 Aralık 2023 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Roma'da Renato Sanches için yolun sonu gözüktü
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Serie A ekiplerinden Roma, Renato Sanches ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sanches ile devre arasında yollarını ayırmak istediği aktarıldı.

Roma'nın, Portekizli futbolcu konusunda kararını PSG'ye ilettiği belirtildi. PSG'nin ise menajer Jorge Mendes'in Sanches'e yeni bir kulüp bulması koşuluyla Roma'nın ayrılık düşüncesine karşı olmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, sezon başında kiralık olarak imza attığı Roma'da 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

Renato Sanches'in Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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