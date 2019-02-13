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Roma'da Zaniolo sahne aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Roma, Porto'yu Zaniolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain ise deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Porto karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye 19 yaşındaki Zaniolo çıktı ve Roma'yı öne geçirdi. Mücadelenin 76. dakikasında Zaniolo bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
 
Son sözü Adrian 79. dakikada söyledi ve Roma, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 2-1 mağlup etti.
 
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroya yer almadı. Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.
 
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Neymar ve Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde sahada olan Paris Saint-Germain'de 53. dakikada Kimpembe sahaya çıktı ve takımını öne geçirdi.
 
Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı. Gollerin asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
 
Manchester United'da Paul Pogba 89. dakikada 1. sarı karttan kırmızı kart gördü.
 
Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

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