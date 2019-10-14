Roma'dan Cengiz Ünder için 'Asker selamı' kararı

Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi. Bunun kesin karar olduğu yazılırken, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

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