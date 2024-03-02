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Spor

Roma'dan dört dörtlük galibiyet!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma, deplasmanda Monza'yı 4-0'lık skorla geçti.

2 Mart 2024 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Roma'dan dört dörtlük galibiyet!
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İtalya Serie A 27. hafta karşılaşmasında Roma, Monza deplasmanına konuk oldu. Roma, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lorenzo Pellegrini, 42. dakikada Romelu Lukaku, 63. dakikada Paulo Dybala ve 82. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı. Monza'nın tek golü 87. dakikada Andrea Carboni'den geldi.

Roma'da Zeki Çelik, 27. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma, aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseldi. Monza, 36 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Monza ise Genoa'ya konuk olacak.

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