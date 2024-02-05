İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5549
  • EURO
    32,9439
  • ALTIN
    1987.85
  • BIST100
    8774.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma'dan Renato Sanches açıklaması: Sakin ve psikolojik olarak iyi
Spor

Roma'dan Renato Sanches açıklaması: Sakin ve psikolojik olarak iyi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Renato Saches için Roma'nın teknik direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Roma'dan Renato Sanches açıklaması: Sakin ve psikolojik olarak iyi
ABONE OL

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.

"SAKİN VE PSİKOLOJİK OLARAK İYİ"

Genç teknik adam, "Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.