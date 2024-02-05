Roma'dan Renato Sanches açıklaması: Sakin ve psikolojik olarak iyi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.

"SAKİN VE PSİKOLOJİK OLARAK İYİ"

Genç teknik adam, "Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda." açıklamasını yaptı.