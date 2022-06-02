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Spor

Romain Saiss, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA2 Haziran 2022 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
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Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.

32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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