Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta defans oyuncusu Romain Saiss bu karşılaşma ile birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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İKİ MAÇI KAÇIRDI

Siyah-beyazlıların Faslı stoperi bu sezon 9 maçta 732 dakika süre aldı ve skora katkı veremedi. Saiss, Giresunspor maçında sakatlanmış, Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev yapamamıştı.

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"SAISS İLE DEVAM ETMEMEK APTALCA"

Öte yandan İngiliz basınında Wolverhampton ekibine Saiss konusunda eleştiriler devam ediyor. Ada basınındaki bir analizde, "Saiss geçen sezon haftada 28 bin avro kazanıyordu. Ona sadece 1 sezon için bile olsa anlaşma teklif etmeme kararı inanılmaz derece aptalca" ifadeleri dikkati çekti.

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BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

2+1 yıllık sözleşme imzalanan Saiss'e 1.8 milyon avro garanti ücret verileceği, garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 avro maç başı ücreti ödeneceği borsaya bildirilmişti.