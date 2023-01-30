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  • Romain Saiss'e talip çıktı! Şenol Güneş'in kararı bekleniyor
Spor

Romain Saiss'e talip çıktı! Şenol Güneş'in kararı bekleniyor

Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss'e Nottingham Forest talip oldu. İngiliz takımı, Atletico Madrid'den Felipe ile Saiss arasında tercih aşamasında.

30 Ocak 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Romain Saiss'e talip çıktı! Şenol Güneş'in kararı bekleniyor
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Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın ilgilendiği iddia edildi.

NOTTINGHAM'IN HEDEFİ FELIPE VE SAISS

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest, Atletico Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Felipe'yi transfer gündemine aldı. Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper'ın, Brezilyalı stoperin yanı sıra Beşiktaş'tan Romain Saiss'e de ilgi gösterdiği belirtildi.

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SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Felipe'ye Wolverhampton Wanderers'ın da talip olması nedeniyle bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini göz önüne alan Nottingham Forest yönetiminin, Saiss'in durumunu hakkında da bilgi toplamaya başladığı öğrenildi. Transfer teklifinin resmileşmesi halinde 32 yaşındaki futbolcu hakkında son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'a geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.

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