Roman Neustadter, yeniden Bundesliga'da oynamak istediğini açıkladı
30 yaşındaki Rus futbolcu, “Devre arasında sezon sonu bitecek olan sözleşme konusunu konuşacağız. Ben uzatmaktan yanayım” dedi. Neustadter, “Putin’le fotoğraf çektiririm, neden olmasın” diyerek Mesut ve İlkay’a da destek verdi.
- StarSpor
FENER’İN Rus stoperi Roman Neustadter, önceki gün Almanya ile oynadıkları özel karşılaşmanın ardından Bild gazetesine, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Neustedter, “Fener’le sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Ocak ayında yönetimle masaya oturacağız. Neler olacağını konuşacağız. Benim önceliğim Fenerbahçe’de kalmak. Kariyerimin sonlarına doğru yeniden Bundesliga’da oynamak isterim. Ancak bu bir hayal olur” ifadelerini kulandı.
RUSYA DOPİNG YAPMADI
30 yaşındaki Rus savunmacı, Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdikleri fotoğraf hatırlatılarak, “Sen olsan Putin’le fotoğraf çektirir misin?” sorusuna ise “Evet, çektiririm, neden olmasın. Sonuçta Rusya için oynuyorum” cevabını verip Türk yıldızlara destek çıktı. Neustadter, Rusya’nın 2018 Dünya Kupası’nda asla doping yapmadığını da sözlerine ekledi.
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