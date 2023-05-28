Roma'nın Şampiyonlar Ligi için tek şansı kaldı

Serie A'da Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.
Maçın 11. dakikasında El Shaarawy'nin golüyle öne geçen Roma, 85. dakikada Jovic ve 88. dakikada Ikone'den gelen gollere engel olamayarak maçı kaybetti.
Konferans Ligi finalisti ile Avrupa Ligi finalistini karşı karşıya getiren maçı kaybeden Roma, ligde ilk 4'e girme şansını kaybetti.
TEK ŞANSI VAR
Bununla birlikte Jose Mourinho'nun ekibinin Devler Ligi için tek şansı kaldı.
Roma, 31 Mayıs'ta karşılaşacağı Sevilla'yı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda olacak. Bu durumda başkent ekibi Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.