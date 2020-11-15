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Spor

Romanya-Norveç maçı iptal edildi

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta bu akşam oynanması gereken ve Ali Palabıyık'ın yöneteceği Romanya-Norveç maçı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

AA15 Kasım 2020 Pazar 10:57 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 10:57
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Romanya ile Norveç milli takımları arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup beşinci hafta maçı, bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için takımca izolasyona alınan Norveç'in seyahat edememesi nedeniyle iptal edildi.

Norveç Milli Takımı, ülkedeki Kovid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidemedi.

UEFA bunun üzerine TSİ 22.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

Romanya'nın başkentindeki Bükreş Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç için Türk hakem Ali Palabıyık görevlendirilmişti.

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