Roma'yı yıkan Leverkusen, Avrupa Ligi'nde finalde!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma ile 2-2 berabere kaldı finale kalmayı başardı.

Bay Arena'da oynanan maçta Roma'nın gollerini 43 ve 66. dakikalarda kullandığı penaltı atışlarını gole çeviren Leandro Paredes kaydederken, Bayer Leverkusen'in gollerini ise 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bu sezon çıktığı 49. resmi maçta da mağlup olmayan Bayer Leverkusen, finale yükselmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'nın rakibi oldu. Roma ise tüm uğraşlarına rağmen finale kalmayı başaramadı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de Bayer Leverkusen ile Atalanta arasında oynanacak.