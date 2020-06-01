Ronaldo: ''Dünyanın en iyisi tartışmasız Messi''

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:43 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:43

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu belirten El Fenomeno, "Messi kesinlikle 1 numara. Onun gibi bir yeteneği görmemiz için 20-30 yıl daha beklememiz gerekecek. Muhammed Salah'ı, Hazard'ı, Neymar'ı beğeniyorum, tabii ki Mbappe'yi de seviyorum." ifadelerini kullandı.



MBAPPE İLE BENZER ÖZELLİKLERİMİZ VAR



Kylian Mbappe ile benzer özelliklere sahip olduklarını söyleyen efsane isim, "Benim gibi çok oyuncu var diyorlar, hızlı, iyi bitirici, harika hareketlenen, iki ayağını da iyi kullanan. Mbappe ile benzer özelliklerimiz var ancak ben karşılaştırmayı pek sevmem, özellikle de farklı jenerasyonlar arasında. Çünkü durumlar farklı." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kıyası hakkında da konuşan Ronaldo, "İnsanlar sürekli Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırıyor. Ben Cristiano Ronaldo'nun da büyük bir hayranıyım ancak en iyi oyuncuyu konuşacaksak, bunun tartışması olmaz, Messi'dir. Bana göre, ona yakın bir oyuncu yok." dedi.