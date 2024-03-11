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Spor

Ronaldo: Jude Bellingham, Zidane'ı hatırlatıyor

Real Madrid'in efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Jude Bellingham için, 'Onun nitelikleri bana biraz Zinedine Zidane'ı hatırlatıyor.' dedi.

11 Mart 2024 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Ronaldo: Jude Bellingham, Zidane'ı hatırlatıyor
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Real Madrid'in efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, İspanyol devinin yıldızı Jude Bellingham ile ilgili konuştu.

Ronaldo, "Onun oyun tarzını beğeniyorum. Neredeyse her maçta gol atıyor. Onu oynarken izlemeyi seviyorum, her zaman ileriye doğru hareket ediyor" dedi.

İngiliz yıldızı canlı olarak da izlediğini söyleyen Ronaldo, "Bernabeu'da onu birkaç maç izledim. Yetenekleriyle beni gerçekten şaşırttı. Ceza sahasına koşma hızı, gol atma isteğini gösteriyor. Onun nitelikleri bana biraz Zinedine Zidane'ı hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de bu sezon 31 maça çıkan 20 yaşındaki Bellingham, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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