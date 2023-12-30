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Spor

Ronaldo skoru belirledi! Al Nassr kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Nassr, konuk olduğu Al Taawoun'u 4-1 yendi. AlNassr bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti.

30 Aralık 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Ronaldo skoru belirledi! Al Nassr kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig 19. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun'u 4-1 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Marcelo Brozovic, 35. dakikada Aymeric Laporte, 50. dakikada Otavio ve 90+2. dakikada Cristiano Ronaldo, Al-Taawoun'un golünü ise 13. dakikada Ashraf El-Mahdioui kaydetti.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Al-Taawoun ise 34 puanda kaldı.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Taawoun ise deplasmanda Abha'ya konuk olacak.

  • AlNassr galibiyet
  • Suudi Arabistan liginde
  • Al Taawoun maçı

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