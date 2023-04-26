Ronaldo ve Georgina ayrılığın eşiğine geldi! Cristiano, bir servet ödeyebilir

Sezona Manchester United'da başlayan ancak yeni menajer Erik Ten Hag ile sorun yaşayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesi yaptığı röportajla sorunları açığa çıkarmıştı.

Manchester United ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a imza attı. Ancak yıldız oyuncu orada da hareketleriyle gündem oldu. Maç içi ve maçın ardından yaptığı hareketlerle oyuncunun agresif halleri dikkat çekti.

Son olarak Mundo Depotivo, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan'da sorunlar yaşadığını yazmıştı.

CMTV, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in zor günlerden geçtiğini yazdı. Habere göre 8 yıldır beraber olan çift ayrılmak üzere. Ayrılık gerçekleşirse eğer Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından şikayet etti. Gazeteci Daniel Nascimento, Ronaldo'nun "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor." dediğini aktardı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçen yıl doğan kızları Bella'nın yanı sıra 5 yaşında Alana adında bir kızları daha bulunuyor.Ayrıca Ronaldo'nun Rodriguez ile birlikteliğinden önce dünyaya gelen 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan 5 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri var.