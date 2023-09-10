Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti. Enstitü ayrıca, bunun ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu.

KAYIP 1000'İ AŞTI

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde can kaybı 1000'i aştı, yüzlerce kişi yaralandı.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve 3 günlük ulusal yas ilan edileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği belirtildi.

RONALDO'DAN ANLAMLI HAREKET

Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı. Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalan ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.