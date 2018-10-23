Ronaldo'dan Isco'ya gönderme! 'Tabi ki ağlamamalısın'

Juventus'un sezon başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve flaş sözler kullandı.

Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Isco'nun ''Ronaldo mu? Burada olmak istemeyen insanlar için ağlayacak değiliz.'' sözlerine cevap verdi.

''KRİZDEKİLERE CEVAP VERMEK BANA DÜŞMEZ''

Portekizli yıldız, ''Çok normal. Tabii ki ağlamamalısın. Herkes Real Madrid'de neler yaptığımı biliyor. Zaten krizde olan kişiler hakkında konuşmak bana düşmez.'' diye konuştu.

(Sporx)