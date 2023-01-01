Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasının ardından Suudi Arabistan'da şimdi de Lionel Messi heyecanı yaşanıyor.

AL HILAL MAĞAZASINDA MESSI FORMASI

Al Nassr'ın rakibi Al Hilal'in resmi ürünlerinin satıldığı mağazada, Messi formasının satılmaya başlandığı iddiası ortalığı karıştırdı!

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HEYECAN YARATAN MESSI FOTOĞRAFI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, arkasında "Messi" yazılı bir Al Hilal formasının mağazada satılan formaların arasında yer alması heyecan yaratırken, "Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi de Suudi Arabistan'a mı transfer oluyor?" sorusu gündeme geldi.

AL HILAL TARAFTARINDAN YÖNETİME MESSI MESAJI

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Al Nassr'ın Ronaldo transferi sonrası harekete geçen bir Al Hilal taraftarının Messi'yle bir anlaşma yapılması umuduyla kulüp yönetimini teşvik etmek için formayı yanında getirdiği ve diğer formaların yanına asarak fotoğrafını çektiği öğrenildi.

RONALDO - MESSI REKABETİ ARABİSTAN'A TAŞINACAK MI?

Arap futbolseverin Ronaldo - Messi rekabetini ülkesine taşımak için yaptığı bu hamlenin ilerleyen zamanlarda gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Star Gazetesi