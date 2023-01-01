Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasının ardından Suudi Arabistan'da şimdi de Lionel Messi heyecanı yaşanıyor.
Al Nassr'ın rakibi Al Hilal'in resmi ürünlerinin satıldığı mağazada, Messi formasının satılmaya başlandığı iddiası ortalığı karıştırdı!
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, arkasında "Messi" yazılı bir Al Hilal formasının mağazada satılan formaların arasında yer alması heyecan yaratırken, "Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi de Suudi Arabistan'a mı transfer oluyor?" sorusu gündeme geldi.
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Al Nassr'ın Ronaldo transferi sonrası harekete geçen bir Al Hilal taraftarının Messi'yle bir anlaşma yapılması umuduyla kulüp yönetimini teşvik etmek için formayı yanında getirdiği ve diğer formaların yanına asarak fotoğrafını çektiği öğrenildi.
Arap futbolseverin Ronaldo - Messi rekabetini ülkesine taşımak için yaptığı bu hamlenin ilerleyen zamanlarda gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Star Gazetesi