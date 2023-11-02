Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen eski futbolcu Michael Rummenigge, hafta sonunda karşı karşıya gelecek iki takım için açıklamalarda bulundu.

'MAÇ KAYBETMEYEN 3 TAKIMDAN İKİSİ'

Rummenige, 'Bu maç aslında Almanya'da klasiktir. Ancak sezonun tamamına, her iki takıma ve oradaki tüm oyunculara bakarsanız, henüz maç kaybetmeyen çok fazla takım olmadığını görürsünüz. Bunlar Dortmund, Bayern ve Leverkusen. Son birkaç hafta ve aylarda şunu gördük... Bayern bazen zor zamanlar geçiriyor ama zaten iki üst düzey takıma karşı oynadılar. Leverkusen ve Leipzig'e karşı oynadılar ve orada berabere kaldılar.' dedi.

Alman isim sözlerine, 'Ve şimdi üçüncü büyük, son 15, 20 yıldır, hatta daha uzun süredir ana rakip olan Borussia Dortmund devreye giriyor. Maç Dortmund'da, bu yüzden heyecanlıyım. Bu arada Dortmund'un son galibiyeti 2018'de yine bir Cumartesi akşamı olmuştu. BVB'nin burada önemli bir noktaya değinmesinin zamanı geldi.' şeklinde devam etti.

'GALATASARAY'A FARKLI DARMSTADT'A FARKLI'

Rummenige, Bayern'in maç maç farklı performanslar gösterdiğini belirterek, 'Ancak Bayern Münih'in biraz öngörülemez bir oyunu olduğunu söylemeliyim ki, yine İstanbul'da Galatasaray karşısında ve Darmstadt karşısında da gördük. Galatasaray karşısında alışılmadık bir şekilde Bayern'in topa daha az sahip olduğu görüldü. Ama sonunda yine de maçı kazanıyorlar. Gözlerimi şaşkınlıkla Darmstadt'a doğru ovuşturdum. Sadece ilk yarıyı gördüm, aslında dengeli bir oyundu ve ardından final skoru 8-0'dı.' şeklinde konuşmasını noktaladı.