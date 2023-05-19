İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8079
  • EURO
    21,673
  • ALTIN
    1247.3
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rus ve Belarus takımları FIBA'dan men edildi
Spor

Rus ve Belarus takımları FIBA'dan men edildi

Rus ve Belarus kulüplerine uygulanan yaptırım 2023-24 sezonunda da devam ettirilecek. Bu kulüpler FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almayacak.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 01:58 - Güncelleme:
Rus ve Belarus takımları FIBA'dan men edildi
ABONE OL

Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek.

FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.

Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.

2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.

  • fıba
  • FIBA Avrupa Kupası
  • Kadınlar Avrupa Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.