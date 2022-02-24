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Spor

Rusya Milli Takımı oyuncusu Fedor Smolov'dan Ukrayna'ya destek

Rusya Milli Takım oyuncusu Fedor Smolov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Savaşa hayır' yazdı ve Ukrayna bayrağı emojisi koyarak Ukrayna'ya destek verdi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 21:07 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:07
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Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek sosyal medya hesabından, "Savaşa hayır" yazdı ve Ukrayna bayrağı emojisi paylaşarak Ukrayna'ya desteğini gösterdi.

32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi.

Rus forvet, milli takım formasıyla 45 maçta 16 gol attı.

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