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Spor

Ruud Boffin Antalyaspor'dan ayrılıyor

Fraport TAV Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Hakan Özmert ile Naldo'nun takımda kalması, kulübün sunduğu yeni sözleşmeye sıcak bakmayan kaleci Ruud Boffin ile yolların ayrılması planlanıyor.

DHA26 Mayıs 2022 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları başladı. Nuri Şahin yönetiminde çalışmaları yürüten kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona eren futbolcularla görüştü. Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs itibarıyla Hakan Özmert, Naldo ve Boffin'in sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık oynayan Haji Wright'ın gelecek sezonda forma giymesi hedeflenirken, Ndao ile yollar ayrılacak.

Kulübün sunduğu yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Boffin, takımdan ayrılması düşünülen diğer futbolcu oldu. 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Boffin, 141 lig maçında forma giydi. Kırmızı-beyazlı yönetim, Hakan Özmert ve Naldo ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

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