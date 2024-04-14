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Spor

Rüya gibi sezonda mutlu son! Xabi Alonso'lu Bayer Leverkusen şampiyon oldu

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 119 yaşındaki Alman ekibi, ilk kez ligde şampiyonluk yaşadı.

14 Nisan 2024 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Rüya gibi sezonda mutlu son! Xabi Alonso'lu Bayer Leverkusen şampiyon oldu
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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı.

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi. Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

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Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Şampiyon Leverkusen bu sonuçla birlikte 79 puana ulaşırken, Werder Bremen 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında şampiyon apoleti ile çıkacak olan Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olurken, Werder Bremen evinde Stuttgart ile karşılaşacak.

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