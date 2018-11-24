Ryan Babel, Ankaragücü-Beşiktaş maçının oynandığı sırada Twitter'da taraftarlarla tartıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen Ryan Babel, maçın oynandığı sırada sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, Beşiktaşlı bir taraftarın, "Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti, en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu... babel, Oğuzhan, Tolfay, triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin, işinizi yapın. Ya da BURASI BEŞİKTAŞ, sizsiz de mutluyuz GÖRÜN." şeklindeki mesajına, "Bence Twitter hesabının arkasına saklanıp fazla konuşuyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Aynı hesaptan buna karşılık yazık diye bir cevap gelirken, Babel "Yazık yok, sadece susun" diye mesaj yolladı.

Babel ayrıca, Mustafa Pektemek ve Necip'in daha fazla kredisi olması gerektiğini söylerken, bir taraftara "Sadece gençlerle savaşı kazanamazsın, bunu Arsenal'e sor." cevabını ver.

(Sporx)