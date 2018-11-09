Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna davet edildi

Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa ve 19 Kasım'da Almanya ile yapacağı maçlardaki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Almanya ekibi Hertha'dan Javairo Dilrosun'u da ilk defa kadroya davet etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona),  Jeroen Zoet (PSV)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake  (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries  (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij  (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille),  Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Beşiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay  (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes  (Sevilla)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 Kasım´da açılıyor

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA