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Ryan Babel transferini Ryan Donk bitirdi

Galatasaray, Ryan Babel ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı konuşulurken, bu transferde Babel'in vatandaşı Ryan Donk'un büyük payının olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Ryan Babel resmi imza için gün sayarken bu transferde Ryan Donk'un katkısının büyük olduğu ortaya çıktı.

Ryan Donk'un vatandaşı ve adaşı Ryan Babel'i defalarca aradığı Galatasaray'daki ortamı anlattığı ve hocası Terim'in kendisini çok istediğini söylediği öğrenildi.

Bu arada Donk geçtiğimiz günlerde de Babel için "Haydi gel artık kırmızı kafa" mesajını atmış ve bu mesaj Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni kazanmıştı.

MAAŞ VE İMZA PARASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'ın Ryan Babel ile 2 yıllık anlaşma yaptığı ve senelik 2,5 milyon euro garanti ücret ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli oyuncuya imza parası olarak da 2 milyon euro verileceği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA KATILACAK

Galatasaray yönetiminin, Babel için farklı bir tanıtıma da imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğun kazanılması halinde Ryan Babel'i de kutlamalara davet edeceği ve Hollandalı yıldızın yeni formasıyla taraftarların önüne çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

Fulham'da sezonun 2. yarısında iyi bir dönem geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Takvim)

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