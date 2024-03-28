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Spor

Ryan Babel: Xavi Alonso'nun Liverpool'a gelmesi için çok erken

Liverpool'un eski oyuncularından Ryan Babel, Xabi Alonso için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Ryan Babel: Xavi Alonso'nun Liverpool'a gelmesi için çok erken
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Jürgen Klopp'un ayrılık kararının ardından adı sıklıkla Liverpool ile anılan Xabi Alonso için İngiliz ekibinin eski oyuncusundan önemli bir açıklama geldi.

"ÇOK ERKEN"

Liverpool'un eski oyuncularından Ryan Babel, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Jürgen Klopp'un yerine geçmenin onun için büyük bir risk olabileceğini düşünüyorum. Elbette onun iyi bir teknik direktör olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat Leverkusen ve Liverpool'la arasındaki fark şu ki, Leverkusen'de iyi iş çıkarırsanız sorun değil, Liverpool'da iyi iş çıkarmalısınız. Farklı bir zamanda devreye girmesi onun için daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

Xabi Alonso'nun, Liverpool'un başına geçerse çok baskı göreceğini söyleyen Ryan Babel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Her ne kadar mükemmel bir zaman olsa da bunun çok zor olacağını ve Jürgen Klopp'un yerine geleceği için baskının çok yüksek olduğunu düşünüyorum."

75 MAÇA ÇIKTI

2022'nin başında Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso, Alman ekibiyle 75 resmi maçta 50 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 2.20 puan ortalaması tutturdu.

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