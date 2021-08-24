24 Ağustos 2021 Salı 15:07 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 15:07

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Ryan Donk'u transfer ettiğini açıkladı.

35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, lacivert beyazlı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden Donk'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."