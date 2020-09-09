09 Eylül 2020 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:28

Galatasaray'da menajerlere verilen komisyonlar dudak uçuklatıyor... Ünlü menajer William D'Avila'nın ardından, Cimbom'da bir başka menajere daha verilen komisyon miktarı tartışma konusu olabilecek nitelikte. Söz konusu menajer Hollandalı Winston Henry Haatrecht...

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın edindiği bilgi ve belgelere göre; futbol camiasındaki kısaltması "Winnie" olan menajerin, Ryan Donk’un yenilenen sözleşmesi için aldığı komisyon çok konuşulacak.

Winnie, 2020-21 sezonu için Donk’un kontrat yenilemesinde, oyuncunun aldığı net ücretin %97’si kadar komisyon aldı.

14 Ağustos günü K.A.P’a bildirilen duyuru ile Galatasaray Kulübü, Ryan Donk’a 515 bin 750 euro net ücret ödeyeceğini taahhüt etti. Aynı gün yapılan ve TFF’ye bildirilen sözleşmede de oyuncuya brüt olarak 849 bin 296 euro ödeneceği kayıt altına alındı.

DONK’UN MAAŞI 515 BİN EURO MU?

849 bin 296 euroluk ödemenin planlamasında dikkat çeken ayrıntı ise, bu miktarın sadece 46 bin 704 euroluk tutarının kasım sonuna kadar 4 taksitte yapılacak olması. Kalan miktar 2021 yılında ödenecek ve Galatasaray Mart'ta seçime giderse 498 bin 523 euroluk (garanti ödemenin % 59'u) son üç taksit yeni yönetime kalacak.

Bu arada, bu miktar garanti ödeme... 14 Ağustos 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olan sözleşmeye göre Donk, 10 resmi maça 11'de çıkarsa 82 bin 500 euro, 20 resmi maça 11'de başlarsa 82 bin 500 euro daha bonus alacak. Bu hesaplamada, Süper Lig ve UEFA organizasyonlarındaki maçlar bir, Türkiye Kupası maçları yarım katsayıya sahip. Bu bonuslar da 2020-21 sezonunun son resmi maçı oynandıktan sonra 30 gün içinde (Haziran ortasına kadar) ödenmek zorunda.

Bonuslar bununla da sınırlı değil. Donk, Süper Lig ve UEFA organizasyonlarındaki her galibiyet için 19 bin 800 euro daha bonusa hak kazanacak.

Özetle Donk'un ilk 11'de 20 maçı bu yoğun fikstürde rahat geçeceğini düşünürsek, Galatasaray'ın da lig ve Avrupa'da sezonu en az 25 galibiyetle tamamlayacağını öngörürsek Hollandalı futbolcunun en az 660 bin euro bonusa hak kazanacağını hesaplayabiliriz. Diğer bir deyişle Ryan Donk'un 2020-21 sezonu için Galatasaray'dan kazanacağı miktar 1 milyon 500 bin euro civarında olacak.

WINNIE’YE MAXI KOMİSYON

Galatasaray, Donk'un sözleşmesi dışında menajer Winston Henry Haatrecht ile de iki sayfalık bir sözleşmeye imza atmış durumda. Ve sıkı durun! Sıra "Winnie" diye anılan menajerin komisyonunun ne kadar "maxi" olduğunda...

Galatasaray, 2020 yılının Ekim ve Aralık, 2021 yılının da Şubat, Nisan ve Haziran aylarının ilk gününde Winnie'ye 100 bin euro net ödeme yapacak. Yani beş taksitte 500 bin euro ödeyecek. Bu da KAP'a Donk'un net ücreti olarak bildirilen 515 bin 750 euronun % 97'si yapıyor. Ücretin kontrattaki haline bonuslar eklenip 1,5 milyon euro olarak düşünüldüğünde dahi, Winnie'nin maxi komisyonunun oranı % 33 oluyor.