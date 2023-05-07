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Spor

Ryan Kent adım adım Fenerbahçe'ye! ''Kalmak istemiyorum''

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Ryan Kent'in kulübü Rangers'tan ayrılmak istediği ve adeta gemileri yaktığı iddia edildi.

Fanatik7 Mayıs 2023 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Ryan Kent adım adım Fenerbahçe'ye! ''Kalmak istemiyorum''
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Fenerbahçe'nin ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Ryan Kent'in, kulübü Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir kontrat imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent gemileri yaktı! 'Devam etmeyeceğim'

İskoç basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son ismin, Rangers forması giyen Ryan Kent olduğu öğrenilmişti. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kent'in, Sarı-Lacivertliler'le ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

GÖRÜŞME MAÇ SONUNDA STATTA

Lacivert-Beyazlılar'ın teknik direktörü Michael Beale, Kent'in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos'la masaya oturmadıklarını söyledi.

'SÖZLEŞME TEKLİFİ YAPMADIK'

Beale, "İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür" diyerek, adeta bu oyuncularla yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi.

'BURADA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Tıpkı Kanarya gibi Kent'i, İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği bildirildi.

Fenerbahçenin gözdesi Ryan Kent gemileri yaktı Devam etmeyeceğim

2019'dan beri Rangers'ta oynayan Ryan Kent, ligde bu sezon 3 kez ağları sallarken, 10 da asist yaptı.

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