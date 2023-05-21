İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ryan Kent transferini eski hocası duyurdu! Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişme
Spor

Ryan Kent transferini eski hocası duyurdu! Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

21 Mayıs 2023 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Ryan Kent transferini eski hocası duyurdu! Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişme
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"HARİKA BİR OYUNCU OLDU"

İskoç basınından The Scotsman'e açıklamalarda bulunan Kent'in Bristol City döneminden teknik direktörü Lee Johnson, "Ryan, çok olgunlaştı ve harika bir oyuncu haline geldi. Bize karşı oynadığında da müthiş bir performans göstermişti. Onu Bristol City'e ilk getirdiğimde şartlar çok sağlıklı değildi ve o da bazı sorunlar yaşamıştı. Şu anda bildiğimiz Ryan Kent değildi. Ona bir türlü istikrarlı şekilde süre verememiştik. Ancak tüm eski oyuncularımı olduğu gibi onu da hala takip ediyorum ve gösterdiği performanstan ötürü gurur duyuyorum." dedi.

"AYRILACAK GİBİ DURUYOR"

Kent'in takımdan ayrılmasının beklendiğine dikkat çeken Johnson, "Ryan bu yaz ne karar alırsa alsın çok başarılı olacağına inanıyorum. Rangers'tan ayrılacak gibi duruyor. İnsanlar onun istatistikleri hakkında konuşup duruyor ancak o, her zaman takımı sırtlayan isim olmayı başardı çünkü çok keskin özelliklere sahip. Rakip savunmanın üzerine gidip iki taraftan da hücum edebiliyor ve skor katkısı yapmaya çok yatkın bir oyunu var." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki Ryan Kent, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.