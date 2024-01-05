İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,845
  • EURO
    32,7431
  • ALTIN
    1966.43
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
Spor

Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda rakibi ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin'i de kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.