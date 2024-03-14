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Spor

Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına aday olacağını açıkladı.

14 Mart 2024 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz
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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

"ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Odanın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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