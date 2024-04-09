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Spor

Sacha Boey bireysel çalışmalara başladı

Alman ekibi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu. Fransız oyuncunun kısa bir süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

IHA9 Nisan 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
Sacha Boey bireysel çalışmalara başladı
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Alman temsilcisi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadroya katılan Boey, sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Konuyla ilgili Bayern Münih'in sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra'da olduğu, Sacha Boey'in ise Almanya'daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.

23 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde katıldığı Alman ekibiyle çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı.

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