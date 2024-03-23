Sacha Boey için umutlandıran gelişme

Galatasaray'da, devre arasında Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 + 5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'nin Almanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Şu ana kadar toplamda iki kez sahaya çıkabilen Fransız sağ bek, kendisini gösterme şandı elde edemedi.

Oynadığı 2 maçın 1'inde de sol bekte görev yapan Boey performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bir de kısa sürede 2. sakatlığını yaşayan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Sacha Boey, Almanya'da hayal kırıklığı yarattı.

BOEY SONRASI AURIER

Alman basınına göre 23 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde kiralık gönderilme ihtimali var. Galatasaray'ın da süreci yakından takip ettiği ve olası bir kiralama durumunda devreye girebileceği belirtiliyor. Çünkü Aslan, Boey sonrası sezon sonuna kadar Serge Aurier ile sözleşme imzalamıştı.

YOLLAR AYRILACAK

Ancak Fildişili oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz Sarı-Kırmızılı formayı giyemedi. Tecrübeli futbolcuyla Haziran ayında yolların ayrılması planlanıyor.