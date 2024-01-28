Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, yeni takımı ile ilk açıklamalarını yaptı.

"BU BENİM İÇİN BİR RÜYA"

Sacha Boey, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Tüm bu harika oyuncularla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Hücum etmeyi seven bir defans oyuncusuyum." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MÜCADELEDEN ÇEKİNMİYOR"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise "Sacha Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek, hiçbir mücadeleden çekinmiyor. Galatasaray'da taraftarların favorisiydi, yıllar içinde kendini çok iyi geliştirdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçen sezon Galatasaray'la lig şampiyonluğu kazandı. Savunmadaki kalitemizi arttıracaktır." dedi.

"İKİ MAÇTA DA ÇOK İYİYDİ"

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Sacha Boey gibi potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de arttırdığımız anlamına geliyor." sözlerini sarf etti.