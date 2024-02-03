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Spor

Sacha Boey'lu Bayern Münih galip!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, evinde konuk ettiği Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti.

3 Şubat 2024 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
Sacha Boey'lu Bayern Münih galip!
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Bundesliga'nın 20. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Gerardo Seoane'nin yönetimindeki Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-1 kazanırken goller; 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti. Mönchengladbch'ın tek golünü ise 35. dakikada Nico Elvedi kaydetti.

SACHA BOEY SİFTAH YAPTI

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu.

Sacha Boey'in maç istatistikleri şu şekilde;

28 dakika

24 topla buluşma

%80 isabetle 15 pas

2/5 ikili mücadele

2 top kapma

1 uzaklaştırma

3 faul

THOMAS MÜLLER TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, bu maçla birlikte kulüp tarihinde 500 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern 50 puana yükselirken, Mönchengladbach 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern deplasmanda Leverkusen'e konuk olurken, Mönchengladbach evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.

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