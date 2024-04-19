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Spor

Sadettin Saran adaylığını resmen açıkladı!

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

19 Nisan 2024 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Sadettin Saran adaylığını resmen açıkladı!
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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe başkan adayı olduğunu duyurdu.

Saran, ayrıca aday olmadan önce Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Geçen kasım ayında sayın başkanımızla buluştum. Görüşmede ona dedim ki 'maddi manevi çok emek verdin, bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz' dedim. O da dedi ki 'ben inanıyorum çok iyi yapacağına. Bırakmayı düşünüyorum. Ama 500 imza toplaman gerekiyor' dedi." ifadelerini kullandı.

500 imzayı topladığını söyleyen Saran, "Arkadaşlar 500 imzayı 48 saat için topladı. Müthiş bir teveccüh vardı. Dolayısıyla bunun için size teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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