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Spor

Sadık Çiftpınar, Vitor Pereira'nın gözüne girdi

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Vitor Pereira'nın beğenisini topladı.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:57
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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, idmanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Uzun süren sakatlığını atlatan ve formda bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki stoper, teknik heyetin beğenisini topluyor. Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta teknik direktör Vitor Pereira'nın dikkatini çeken isimler arasında yer alan Sadık Çiftpınar, forma savaşı için hazır bir görüntü sergiliyor. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı günden beri gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli stoper, antrenmanlardaki hırsıyla ve mevcut yabancı kuralıyla beraber takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kendisine gelen birçok teklifi geri çeviren Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin başarısı için yoğun çaba sarf ediyor.

REKABETE HAZIR

Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar, antrenmanlarda rekabete hazır bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe'nin bol rotasyonlu stoper hattında forma için mücadele veren tecrübeli oyuncu, teknik heyetin beğenisini toplamak için elinden gelen her şeyi sergiliyor.

Çiftpınar, geçtiğimiz sezonlarda ise sakatlığı sebebiyle kadro listesi dışında kalarak Fenerbahçe'nin mali giderlerinde önemli bir fedakarlığa imza atmış ve maaşında indirime gitmişti.

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