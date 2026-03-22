  Safiport Erokspor deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yendi
Safiport Erokspor deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yendi

Safiport Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 mağlup etti.

AA22 Mart 2026 Pazar 17:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 yendi.

Safiport Erokspor, 14. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Hall 10, Zagars 19, Baldwin 5, Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3 Boston, Onuralp Bitim 2, Silva 6, Colson 9

SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 4, Simmons 10, Cornelie 5, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

1. PERİYOT: 22-17

DEVRE: 46-43

3. PERİYOT: 61-70

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.28 Simmons (Safiport Erokspor)

