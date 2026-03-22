Safiport Erokspor deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 94-88 yendi.
Safiport Erokspor, 14. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise ligdeki 3. yenilgisini yaşadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Hall 10, Zagars 19, Baldwin 5, Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3 Boston, Onuralp Bitim 2, Silva 6, Colson 9
SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 4, Simmons 10, Cornelie 5, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu
1. PERİYOT: 22-17
DEVRE: 46-43
3. PERİYOT: 61-70
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.28 Simmons (Safiport Erokspor)