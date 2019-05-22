Sağa Douglas ya da Şener

CİM-BOM’DA bu sezon sağ bekte ağırlıklı olarak forma giyecek olan Mariano’nun takımdan ayrılacak olması nedeniyle, yerine gelecek isim için iki aday ön plana çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sivaspor’da kiralık olarak forma giyen Barcelonalı Douglas’ı listesinin başına aldığı belirtildi. Yönetimin de Terim’in isteği sonrası oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği ve ilk planda olumlu yanıt alındığı belirtildi. Douglas’ın Barcelona ile olan sözleşmesi de biteceği için bu oyuncu bedelsiz olarak transfer edilebilecek.

Cim-Bom, Douglas transferinde pürüz çıkması durumunda ise Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Şener’i i alternatif olarak elinde tutuyor.