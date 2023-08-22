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Spor

Sağlık kontrollerinden geçti! Manchester United, Altay Bayındır transferi için gün sayıyor

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a imza atmaya çok yakın. Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli kaleciyi Yunanistan'da sağlık kontrollerinden geçirdi.

22 Ağustos 2023 Salı 21:10 - Güncelleme:
Sağlık kontrollerinden geçti! Manchester United, Altay Bayındır transferi için gün sayıyor
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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir. The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.

SON KARAR VERİLECEK

Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.

6M€'LUK ÇIKIŞ MADDESİ

Manchester United, Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Fenerbahçe, başarılı file bekçisini 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı. Altay Bayındır, 145 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

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