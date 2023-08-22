Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a imza atabilir. The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Altay Bayındır'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Manchester United'ın daha önce sırtından sorun yaşayan başarılı file bekçisinin sırtındaki son durumunu görmek istediği kaydedildi.
SON KARAR VERİLECEK
Erik ten Hag'ın ekibinin, 25 yaşındaki kalecinin kontrollerinin ardından transfer için son kararı vereceği ifade edildi.
6M€'LUK ÇIKIŞ MADDESİ
Manchester United, Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.
NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR
Altay Bayındır'ın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Manchester United'a transferinin netlik kazanması bekleniyor.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Fenerbahçe, başarılı file bekçisini 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı. Altay Bayındır, 145 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korudu.