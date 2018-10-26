Şahika Ercümen 65 metreye 1 dakika 58 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı
Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı. Ercümen,1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.
Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı. Ercümen,1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.
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