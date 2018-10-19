Sahte menajerden Everton'a dev transfer hamlesi

Brezilya’da polisin yaptığı operasyon, futbolda sahte bir transfer harekatını ortaya çıkardı. Kendisine menajer süsü veren bir kişinin, Gremio’nun yıldız futbolcusu Luan’ı, İngiliz Kulübü Everton’a pazarlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Porto Alegre’de gerçekleştirilen operasyonla, Brezilya Milli Takımı forması da giyen futbolcunun ekonomik haklarıyla ilgili transfer teşebbüsünde bulunulduğuna dair belgelere ulaşıldı. Organize Suçlar Bürosu, 32 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisinin, Luan’i Everton’a satmaya çalıştığını tespit etti.

Ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılıyor

Yetkililerin şu an bu transfer teşebbüsü nedeniyle herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını araştırdıkları, bunun üzerinden maddi kazanç elde edilip edilmediğine baktıkları bildirildi. Brezilya polisinin savcılıktan tutuklama emri çıkartmaya çalıştığı da belirtildi.

Federasyon görünümlü sahte belgeler

Brezilya Futbol Federasyonu adına düzenlenmiş sahte belgelerle kendisini yetkili kılan hukuk öğrencisinin, transfer görüşmelerinde kendisini bölgedeki futbol pazarının etkili bir işadamı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Luan dışında birkaç futbolcu için daha bu yönde girişiminin tespit edildiği belirtildi.

Transfer gerçekleşseydi oyuncu Cenk Tosun ile aynı takımda görev yapacaktı.

(Milliyet)