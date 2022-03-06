Sait Karafırtınalar: Pozisyon vermeden kazandık

IHA 6 Mart 2022 Pazar 16:29 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 16:29

Adanaspor, ligin 28. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "6 maç kazanamama serisi vardı. Alttaki takımların kazandığı haftada iyi oldu. Çok iyi bir mücadele ile kazanmasını bildik. Pozisyon bile vermeden kazandık. Zorlu rakipleri yenip gelen bir takım vardı. Ayrıca 6 haftalık süreçte bizim yanımızda olan başkan Bayram Akgül ve yönetime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya cezalı futbolcularımız var. Dileğimiz eksiklerimizin geri dönmesi olacak" diye konuştu.