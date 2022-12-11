Sait Karafırtınalar'dan VAR eleştirisi! ''Biz hala taş devrindeyiz''

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son dakikada değişen skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kızgın ve üzgün olduklarını belirterek, bu ligin marka değerinin belli olmadığını ileri sürdü.

Müsabakadaki hakem yönetimini eleştiren Karafırtınalar, "Rakipten bir tanesi sarı kart görmeden maç bitti. Son pozisyonda 90 artıda, yüzde yüz top onlardan dışarı çıktı. Golden önce de yüzde 100 net bir faul var. Neticesinde 'Bugün iki puanımız çalındı.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Maçta iyi oynadıklarını düşündüğünü dile getiren Karafırtınalar, "Penaltı da kaçtı. Bizim daha çok pozisyonumuz var. Rakibe çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İyi maç oldu. Emeğimiz gitti, ona üzülüyoruz. Geçen haftanın telafisi için çıktılar bu maça. Bana göre telafi de ettiler aslında. Kaybetmemek de önemli ama son dakikada yenilen gol işin açıkçası üzdü." diye konuştu.

Kale arkası kameraları olmadığını aktaran Karafırtınalar, "Dünya Kupası'nı izlediğimiz zaman birçok teknoloji var. Türkiye bir şeylerle övünüyor ama bence kimse övünmesin. Biz hala taş devrindeyiz. Kusura bakmasınlar. Dediğim gibi bir tane muhabir gelmedi. İki tane kamerayla VAR sistemi diye bir şey olmaz. 'Var mı, yok mu?' diye alay ederler adamlar burada. Neticesinde bizim canımız yandı ama başka takımların yanmasın." ifadelerini kullandı.