İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7174
  • EURO
    50,2581
  • ALTIN
    5878.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor 5 maç sonra nefes aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

AA16 Aralık 2025 Salı 12:24 - Güncelleme:
Sakaryaspor 5 maç sonra nefes aldı
ABONE OL

Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı. Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakarya ekibi, geride bıraktığımız 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılarak 16'ncı hafta sonunda 19 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, 5 maç sonra galip gelerek puanını 22 yaptı.

Yeşil-siyahlı takım, aynı puandaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından averajla 12. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 31 kez havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 34 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Arca Çorum FK'ye konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.