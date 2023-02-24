Sakaryaspor, Adanaspor'dan Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı

Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Adanasopr forması giyen Hadi Sacko ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Sacko'yu renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen Hadi Sacko ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hadi Sacko." denildi.

HADİ SACKO'NUN ADANASPOR PERFORMANSI



Hadi Sacko, bu sezon Adanaspor formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve toplam 549 dakika süre aldı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.