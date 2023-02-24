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Spor

Sakaryaspor, Adanaspor'dan Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Adanaspor'da forma giyen Hadi Sacko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 00:13 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Adanaspor'dan Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı
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Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Adanasopr forması giyen Hadi Sacko ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Sacko'yu renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen Hadi Sacko ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hadi Sacko." denildi.

HADİ SACKO'NUN ADANASPOR PERFORMANSI

Hadi Sacko, bu sezon Adanaspor formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve toplam 549 dakika süre aldı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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