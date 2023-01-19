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Spor

Sakaryaspor, Altınordu maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Sakaryaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Altınordu maçına hazır
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın Altınordu'yu ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sakaryaspor ile Altınordu, yarın saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 28 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

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