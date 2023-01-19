Sakaryaspor, Altınordu maçına hazır

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın Altınordu'yu ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor ile Altınordu, yarın saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 28 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.